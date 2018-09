Feuer zerstört drei Wohnhäuser bei Kaiserslautern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lsw) - Ein Feuer hat drei Wohnhäuser in Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) zerstört und damit einen Millionenschaden angerichtet. Am Mittwochnachmittag sei zunächst ein Dachstuhl in Brand geraten, teilte die Polizei am späten Abend mit. Später habe das Feuer auf zwei weitere Gebäude übergegriffen. Den Angaben zufolge sind die Häuser unbewohnbar, der Sachschaden beträgt rund eine Million Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.