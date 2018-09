Feuer mit hohem Schaden: Polizei schließt Brandstiftung aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) - Nach einem Feuer in Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) mit mehreren hunderttausend Euro Schaden schließt die Polizei Brandstiftung als Ursache aus. Das Feuer war den Ermittlungen am vergangenen Mittwoch im Bereich eines Schuppens ausgebrochen und griff dann auf zwei angrenzende Gebäude über. Auch ein drittes Wohnhaus wurde beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind zwei der Gebäude wegen der Schäden unbewohnbar, in das dritte konnten die Bewohner inzwischen zurückkehren.