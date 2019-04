Altenheim nach Brand unbewohnbar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elsdorf-Westermühlen (dpa/lno) - Ein Altenheim in Elsdorf-Westermühlen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist nach einem Brand in der Nacht zum Dienstag vorerst unbewohnbar. Das Feuer sei aus zunächst ungeklärten Umständen in einer der Wohnungen ausgebrochen und habe sich auf eine weitere Wohnung ausgebreitet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Alle Wohnungen des Altenheims wurden durch den Qualm und die Löscharbeiten stark beschädigt. Die restlichen Bewohner wurden in Unterkünften der Gemeinde untergebracht. Insgesamt waren 70 Feuerwehrleute im Einsatz.