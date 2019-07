Großer Feldbrand bei Ellrich gelöscht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ellrich (dpa/th) - Ein riesiges Feuer auf einem abgeernteten Getreidefeld in Thüringen ist nach mehreren Stunden am späten Freitagabend gelöscht worden. Der Brand hatte sich zuvor seit dem Nachmittag auf 150 Hektar ausgeweitet, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Das Feld liegt in der Nähe der Stadt Ellrich im Landkreis Nordhausen.

Feuerwehrleute konnten den Polizeiangaben zufolge verhindern, dass sich der Brand in Richtung der Kleinstadt ausbreitete. Allerdings gingen die Flammen auf ein Waldstück über. 150 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, darunter auch rund 50 aus dem angrenzenden Bundesland Niedersachsen. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt.

Warum das Feuer ausbrach, blieb zunächst unklar. Auf dem Feld sei am Freitag nicht gearbeitet worden. In den vergangenen Tagen hatten immer wieder Felder in Thüringen gebrannt, zum Teil bei laufenden Erntearbeiten.