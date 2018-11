Brand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Ellerbek

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ellerbek (dpa/lno) - In Ellerbek (Kreis Pinneberg) ist die Feuerwehr am Samstagnachmittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gerufen worden. Das Feuer sei im Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen und habe sich dort unter großer Rauchentwicklung ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Rund 70 Einsatzkräfte waren zweieinhalb Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.