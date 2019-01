Sechs Verletzte bei Brand in Eisenacher Hochhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Eisenach sind sechs Menschen verletzt worden. Die Bewohner wurden wegen Rauchvergiftungen behandelt, wie die Polizei in Gotha am Dienstag mitteilte. Das Feuer brach am Montagnachmittag in der Wohnung eines Mannes aus. Dieser wurde vorläufig festgenommen. Den Grund dafür konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Zur Brandursache wird noch ermittelt.

Drei Etagen des Wohnhauses sind nach dem Feuer unbewohnbar. Die Mieter wurden in einer nahe gelegenen Turnhalle untergebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 25 000 Euro geschätzt.