Opfer von Wohnungsbrand in Eisenach identifiziert

Erfurt (dpa/th) - Nach dem tödlichen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eisenach vor gut einer Woche steht die Identität der dort gefundenen Leiche fest. Es handle sich um den 43-jährigen Wohnungsinhaber, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er sei an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Der Mann hatte den Ermittlungen zufolge eine Schaumstoffmatratze löschen wollen, die vermutlich durch Glutreste in Brand geraten war. Das war ihm aber nicht komplett gelungen. Das Feuer auf der Matratze flammte wieder auf, was der 43-Jährige zu spät bemerkte. Während seiner erfolglosen Löschversuche erlitt er die tödliche Rauchgasvergiftung.

Feuerwehrleute hatten den bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Mann in der Parterrewohnung nach den Löscharbeiten entdeckt.