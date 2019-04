Häuser nach Feuer in Eisenach einsturzgefährdet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Nach einem schweren Brand in Eisenach mit mehreren Verletzten sind die betroffenen Wohn- und Geschäftshäuser einsturzgefährdet. Das stellten Experten bei einer Überprüfung der beiden Gebäude am Mittwoch fest. Die Häuser dürfen daher nicht mehr betreten werden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen dauerten weiter an. Die Ursache des in der Nacht zu Dienstag ausgebrochenen Brands sei weiter unklar.

Polizisten hatten am frühen Dienstagmorgen brennenden Sperrmüll vor einem der Häuser entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer griff erst auf ein Modegeschäft über, das vollständig ausbrannte, und dann auf ein weiteres angrenzendes Haus.

Die Stadt teilte mit, dass das Feuer am späten Dienstagnachmittag gelöscht werden konnte. Feuerwehrleute kontrollierten aber noch bis in den Mittwochmorgen. Zuvor hatten sie stundenlang gegen die Flammen gekämpft.

Nach Angaben der Stadt mussten 35 Menschen aus ihren Wohnungen in Sicherheit gebracht werden. Mehrere von ihnen zogen sich Rauchvergiftungen zu. Über die Zahl der Verletzten gab es zunächst widersprüchliche Angaben - während die Stadt von insgesamt elf Verletzten berichtet hatte, war bei der Polizei von 20 Verletzten die Rede. Wenige wurden so stark verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Ein drittes Haus in direkter Nachbarschaft der betroffenen Gebäude wurde nach Einschätzung der Statiker laut Polizei weniger schwer in Mitleidenschaft gezogen. Straßensperrungen wurden am Mittwochvormittag aufgehoben, wie die Stadt weiter mitteilte.

Die betroffenen Bewohner kämen bei Freunden und Bekannten oder in Ersatzwohnungen unter, hieß es. Ihre eigenen Wohnungen seien derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Stadtverwaltung hat für die Betroffenen ein Spendenkonto eingerichtet. Sachspenden können in Absprache mit der Kleiderkammer des DRK Eisenach abgegeben werden. Vorrangig werde aber um Geldspenden gebeten, sagte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). Oftmals fehle es für eine Übergangszeit an Bargeld, etwa für Zuzahlungen bei Rezepten.