Experten überprüfen Brandort nach Feuer in Eisenach

Eisenach (dpa/th) - Nach einem schweren Brand in Eisenach mit mehreren Verletzten haben Experten mit der Überprüfung der betroffenen Wohn- und Geschäftsgebäude begonnen. Die Statiker sollen auch feststellen, ob es für Polizisten sicher ist, den Brandort für Ermittlungen zu betreten, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Noch sei die Brandursache unklar. Die Stadt teilte mit, dass das Feuer am späten Dienstagnachmittag gelöscht werden konnte. Feuerwehrleute kontrollierten aber noch bis in den Mittwochmorgen.

Bei dem Feuer in der Nacht zu Dienstag mussten nach Angaben der Stadt 35 Menschen aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Mehrere von ihnen zogen sich Rauchvergiftungen zu, wie die Polizei sagte. Wenige wurden so stark verletzt, dass sie laut Stadt in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Brand beschädigte zwei Gebäude schwer. Straßensperrungen seien inzwischen aufgehoben worden, wie die Stadt weiter mitteilte.

Die betroffenen Bewohner kämen bei Freunden und Bekannten, oder in Ersatzwohnungen unter, hieß es. Ihre eigenen Wohnungen seien derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Stadtverwaltung hat für die Betroffenen ein Spendenkonto eingerichtet.