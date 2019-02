Brand in Eisenach: Identität der Leiche noch unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/bb) - Einige Tage nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eisenach versucht die Polizei weiterhin, die Identität der dort gefundenen Leiche zu klären. Dies sei bislang noch nicht möglich gewesen, teilte ein Sprecher des Lagezentrums in Erfurt am Donnerstag mit. Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag in dem Haus ausgebrochen. Die Feuerwehrleute entdeckten den bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Menschen in einer Parterrewohnung. Der Einsatz der Feuerwehr hatte insgesamt sieben Stunden gedauert.