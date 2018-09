Hunderte Strohballen verbrannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eime (dpa/lni) - Bei einem Feuer in Eime im Landkreis Hildesheim sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Hundert Strohballen verbrannt. Die eintreffenden Feuerwehrleute konnten die Ballen nur noch kontrolliert abbrennen lassen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit mehreren Tausend Euro. Weil die Feuerwehr nur wenige Stunden zuvor schon zu mehreren kleineren Bränden in der Nähe ausrücken musste, geht die Polizei von Brandstiftung aus.