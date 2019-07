Drei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Eilenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eilenburg (dpa/sn) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Das Haus wurde wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert, 35 Menschen mussten die Nacht in Notunterkünften oder bei Verwandten verbringen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Das Feuer hatte sich am Donnerstagabend in einer Wohnung in der sechsten Etage in der Küche ausgebreitet. Ursache ist nach ersten Erkenntnissen ein defekter Kühlschrank.

Der 50 Jahre alte Wohnungsinhaber, eine 49 Jahre alte Hausbewohnerin und ein Feuerwehrmann wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Das Haus gilt als vorerst nicht mehr bewohnbar. Ab wann die Bewohner zurückkönnen, ist noch unklar.