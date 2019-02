Mann soll eigene Wohnung angezündet haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eich (dpa/lrs) - Ein Mieter steht im Verdacht am Dienstag seine eigene Wohnung in Rheinhessen angezündet und so Sachschaden von mehr als 100 000 Euro verursacht zu haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann habe sich selbst beschuldigt, den Brand in der Ortschaft Eich verursacht zu haben. Gegen den Mieter, der sich in Gewahrsam befinde, werde nun ermittelt. Sein mögliches Motiv war zunächst unklar.

Ein Zeuge hatte am Dienstagmorgen Rauch aus einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus bemerkt. Er holte über den Notruf Hilfe und suchte dann in der verqualmten Wohnung nach Menschen, fand aber niemanden. Dieser Mann sowie die Bewohner der anderen Wohnungen konnten das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand.

Die Flammen richteten nach Schätzungen der Polizei allein in der Dachgeschosswohnung einen Schaden von etwa 100 000 Euro an. Zwei weitere Wohnung sind außerdem durch Rauchgas und Löschwasser derzeit nicht bewohnbar. Wie hoch der gesamte Sachschaden ist, stand zunächst nicht fest.