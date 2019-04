Feuer in Basaltwerk ausgebrochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ehrenberg (dpa/lhe) - In einem Basaltwerk im Landkreis Fulda ist am Montagmittag ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnisse hatten Förderbänder in dem Werk in der Gemeinde Ehrenberg Feuer gefangen. Anschließend sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten, die Flammen in dem Betonwerk zu löschen. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.