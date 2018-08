Drei Mehrfamilienhäuser brennen: Eine Million Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ehingen (dpa/lsw) - Ein Brand in Ehingen hat drei Mehrfamilienhäuser zerstört und einen Schaden von rund einer Million Euro angerichtet. Die 14 Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Häuser seien nicht mehr oder nur noch teilweise bewohnbar. Die Betroffenen kamen bei Bekannten und in einer städtischen Einrichtung unter. Das Feuer griff auf die benachbarten Gebäude über. Ein Großaufgebot der Feuerwehr kämpfte von Mittwochabend bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages gegen die Flammen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.