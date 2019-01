Direkt aus dem dpa-Newskanal

Edermünde/Kassel (dpa/lhe) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Nordhessen ist ein Schaden von rund 300 000 Euro entstanden. Die vier Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Sie brachten sich am Samstag rechtzeitig in Sicherheit. Wie es zu dem Feuer in Edermünde (Landkreis Schwalm-Eder) kam, war zunächst unklar.