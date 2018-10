Wohnungsbrand in Eckernförde: Eine Person getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eckernförde (dpa/lno) - Bei einem Wohnungsbrand in Eckernförde ist am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Polizeisprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Kieler Nachrichten". Dem Zeitungsbericht zufolge waren um 6.48 Uhr die Rettungskräfte alarmiert worden. Aus dem brennenden Wohngebäude seien insgesamt 16 Personen gekommen, wurde Einsatzleiter Alexander Rüß von der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde zitiert. Zwei Kinder seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache für das Feuer in der städtischen Wohnanlage mit 14 Parteien sei noch unklar.