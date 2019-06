Recyclinganlage im Kyffhäuserkreis nach Brand stillgelegt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rockensußra/Nordhausen (dpa/th) - Nach dem Brand einer Recyclingfirma im Kyffhäuserkreis ist die Anlage bis auf weiteres stillgelegt. "Einen Zeitrahmen kann man nicht nennen", sagte eine Sprecherin des Landratsamts. Gutachter waren am Donnerstag vor Ort, um den Brandort zu untersuchen. In der auf Metallrecycling spezialisierten Anlage in Rockensußra war es am Dienstagnachmittag zu einer Verpuffung gekommen. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt aus.