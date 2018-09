Maschine zur Maistrocknung fängt Feuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ebeleben (dpa/th) - Beim Brand einer Maistrocknungsmaschine bei Ebeleben (Kyffhäuserkreis) ist ein Schaden von 50 000 Euro entstanden. Die Maschine war am Donnerstagabend nach ersten Erkenntnissen wegen eines technischen Defekts in Brand geraten, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag mitteilte. Insgesamt waren demnach 41 Feuerwehrleute bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Verletzt wurde niemand.