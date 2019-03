67-jähriger gestorben: Nachttischlampe verursachte Feuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Durmersheim (dpa/lsw) - Eine umgefallene Nachttischlampe hat den Brand mit einem Toten in Durmersheim (Landkreis Rastatt) ausgelöst. Der 67-jährige Wohnungsinhaber war bei dem Feuer am Freitag ums Leben gekommen. Die Lampe setzte nach Ermittlungen der Polizei wohl einen Nylonvorhang im Schlafzimmer des Mannes in Brand, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Der 67-Jährige starb vermutlich an den giftigen Rauchgasen des Schwelbrandes; das genaue Obduktionsergebnis steht allerdings noch aus.