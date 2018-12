Feuer zerstört Essensausgabe der Duisburger Tafel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa/lnw) - Ein Feuer hat in der Nacht auf Montag eine Essensausgabe der Duisburger Tafel komplett zerstört. Das Gebäude sei in sich zusammengefallen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. An der Ausgabestelle bietet die Duisburger Tafel Frühstück und Mittagessen für Bedürftige. Die Zentrale der Tafel in einem anderen Stadtteil war nicht betroffen, wie ihr Geschäftsführer Günter Spikowski sagte.

Die Feuerwehr habe seit Sonntagabend mit insgesamt mehr als 40 Kräften gelöscht. In einem Nachbarhaus seien wegen der Hitze Fensterscheiben geplatzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Am Morgen war die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Die Duisburger Tafel verteilt nach eigenen Angaben in mehrere Zweigstellen in der Stadt pro Woche rund 15 Tonnen Lebensmittel an etwa 4000 Menschen. Die zerstörte Essensausgabe in mehreren Wohncontainern versorgt normalerweise 60 bis 70 Menschen pro Tag mit Frühstück und frisch gekochtem Mittagessen. Für sie müsse nun nach einer Ersatzlösung gesucht werden, sagte Spikowski.