Feuer in Krankenhaus-Zimmer: Patientin stirbt

Duisburg (dpa/lnw) - Nach einem Zimmerbrand in einem Duisburger Krankenhaus ist eine Patientin gestorben. Notärzte versuchten nach Angaben der Feuerwehr vergeblich, die 56 Jahre alte Frau am Samstag zu reanimieren, nachdem ihr Krankenzimmer in der ersten Etage in Brand geraten war. Fünf andere Patienten erlitten den Angaben zufolge Rauchgasvergiftungen. Auch vier Polizisten wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt, konnten ihren Dienst aber wieder aufnehmen, wie es hieß.

Die Polizei ermittelt die Ursache für das Feuer. Zwei Stationen auf der Etage waren verraucht. Die Patienten wurden auf andere Stationen verteilt. Die Feuerwehr war mit 80 Einsatzkräften vor Ort. Zunächst hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet.