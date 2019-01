Brand in Düsseldorf: Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Drei Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Brandes in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Düsseldorfer Corneliusstraße. Der Brand war am Samstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache vermutlich im vierten Stock des Gebäudes ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr. Acht Menschen wurden auf eine Rauchvergiftung untersucht, drei mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Höhe des Sachschadens stehe noch nicht fest. Während der Lösch- und Rettungsarbeiten kam es nach Angaben der Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Corneliusstraße im Stadtteil Friedrichstadt habe vorübergehend gesperrt werden müssen.