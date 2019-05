Nach Brandserie: Kriminalpolizei gründet Soko "Ignes"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Mit einer Sonderkommission fahndet die Polizei in Dresden nach mutmaßlichen Brandstiftern. Nach einer Brandserie im Stadtteil Gorbitz ist eine siebenköpfige Ermittlergruppe gegründet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Soko trägt den Angaben zufolge den Namen "Ignes" - lateinisch für "die Feuer" (Plural). Zwischen dem 5. und 18. Mai seien sechs Brandstiftungen in Gartenlauben registriert worden. Zudem habe es zwei Kellerbrände sowie den Brand eines Papiercontainers gegeben, die auch auf Brandstiftungen zurückzuführen seien. Nach bisherigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass die Lauben- und Kellerbrände unterschiedlichen Tätern zuzuordnen sind.