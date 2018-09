Mann stirbt nach Wohnungsbrand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Bei einem Wohnungsbrand in Dresden ist ein Mann ums Leben gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache war in der Nacht zum Samstag ein Feuer in der Wohnung ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen und entdeckte den Mann. Eingeleitete Reanimationsversuche blieben erfolglos, der Mann starb noch am Brandort. Bei dem 49-Jährigen soll es sich nach Polizeiangaben um den Mieter der Wohnung handeln. Vermutlich sei er an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Die genaue Brandursache wird er durch einen Sachverständigen ermittelt.