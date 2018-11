Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Bei Arbeiten ist der Dachstuhl eines Hauses in Dresden-Laubegast in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Freitagmittag aus, als Schweißbahnen mit einem Brenner verlegt wurden. Verletzt wurde demnach niemand. Der entstandene Sachschaden war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das Gebäude befand sich laut Polizei in Rekonstruktion. Zuvor hatte "tag24.de" über das Feuer berichtet.