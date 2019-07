Brand in Obdachlosenunterkunft: Ein Bewohner gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Bei einem Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Dresden ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch in einem der Zimmer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten einige Bewohner bereits das Gebäude verlassen. Sie fanden einen Mann bewusstlos auf. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod feststellen. Weitere Menschen wurden durch Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma sowie durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf weitere Zimmer übergriff. Die Bewohner wurden vorläufig in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe untergebracht. Die Polizei ermittle zur Brandursache, sagte ein Sprecher.