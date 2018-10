Brand in Firma nahe des Dresdner Flughafens

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In einer Firma in der Nähe des Dresdner Flughafens ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand sei am Mittwochabend gemeldet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Polizei vermute keine Straftat, sondern einen technischen Defekt. Der Sachschaden und weitere Hintergründe waren am Donnerstagmorgen noch unbekannt. Verletzt wurde niemand. Der "MDR" berichtete, dass eine Maschine beim automatischen Start in Flammen aufgegangen sei.