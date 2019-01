Kurzschluss war Grund für tödliches Feuer in Dreieich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dreieich (dpa/lhe) - Der tödliche Brand in einer Kellerwohnung in Dreieich (Kreis Offenbach) ist durch einen Kurzschluss ausgelöst worden. "Es hat sich bestätigt, dass ein defekter Wasserkocher das Feuer in der Wohnung ausgelöst hat", sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Bei dem Feuer starb zwei Tage zuvor ein 57 Jahre alter Mann. Kurz nach dem Brand hieß es fälschlicherweise, bei dem Todesopfer handle es sich um einen 26 Jahre früheren Bewohner. Dabei habe es sich um eine Verwechslung gehandelt. Ermittler gehen davon aus, dass der Bewohner aufgrund giftiger Rauchgase starb, hieß es.

Eine Bewohnerin sowie vier Polizisten erlitten Rauchvergiftungen, ein Feuerwehrmann brach sich bei Aufräumarbeiten einen Arm. Bei dem Brand im Stadtteil Sprendlingen waren über 150 Hilfskräfte im Einsatz. Die Polizei bezifferte die Schadenshöhe mit 75 000 Euro.