Kerzen auf Weihnachtsdekoration verursachen Wohnungsbrände

Dreieich/Frankfurt (dpa/lhe) - Bei zwei Wohnungsbränden sind am Sonntag im Rhein-Main-Gebiet zwei Menschen schwer verletzt worden und weit mehr als 100 000 Euro Schaden entstanden. Brennenden Kerzen auf der Weihnachtsdekoration hatten in beiden Fällen das Feuer ausgelöst, wie die Polizei am Montag mitteilte.

In Dreieich (Landkreis Offenbach) ging in einem Reihenhaus ein Adventskranz in Flammen auf und entzündete Teile der Wohnung. Es entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro. Die Bewohnerin des Hauses brachte sich zwar rechtzeitig in Sicherheit, kam aber zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Nachbarn hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

In Frankfurt brannte ein kompletter Weihnachtsbaum ab. Dabei wurden ein 72 Jahre alter Mann und eine 67 Jahre alte Frau schwer verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Die übrigen Familienmitglieder blieben unverletzt. Die Behörden warnten davor, brennende Kerzen unbeaufsichtigt zu lassen. Von trockenen Weihnachtsbäumen und Adventsgestecken gehe eine erhebliche Brandgefahr aus.