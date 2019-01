Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in einem Dortmunder Wohnhaus sind am Mittwoch zwei Bewohner ums Leben gekommen. Es handele sich um einen Mann und eine Frau "im fortgeschrittenen Alter", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ob sich weitere Personen in dem brennenden Reihenhaus befanden, sei noch unklar. Die Feuerwehr war am Morgen alarmiert worden. Die Löscharbeiten in der ersten Etage und im Dachgeschoss dauerten am Vormittag weiter an. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.