Brand in Einliegerwohnung: Vier Katzen tot

Dolgesheim (dpa/lrs) - Bei einem Küchenbrand in einer Einliegerwohnung in Dolgesheim sind vier Katzen gestorben. Sie erstickten vermutlich durch die starke Rauchentwicklung, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Die Mieter waren während des Feuers nicht zu Hause. Die Hauseigentümerin hatte den Brand am Samstagnachmittag bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Mehr als 50 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren von Dolgesheim und aus umliegenden Ortschaften konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Der Schaden wird auf mehr als 15 000 Euro geschätzt.