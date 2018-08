Druckerei brennt in Gewerbegebiet: A33 gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dissen (dpa/lni) - Wegen eines Brandes in einer Druckerei ist die Autobahn 33 bei Dissen (Landkreis Osnabrück) am späten Dienstagabend gesperrt worden. Das Feuer war in einer Halle in einem Gewerbegebiet ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mitarbeiter der Spätschicht seien durch Brandmelder aufgeschreckt worden. Sie retteten sich rechtzeitig ins Freie. Rund 100 Feuerwehrleute löschten das Feuer im Dachgeschoss der Halle. Die A33 wurde wegen des Rauchs zwischen den Ausfahrten Dissen/Bad Rothenfelde und Borgholzhausen für rund eine Stunde gesperrt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.