Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Dietzenbach

Dietzenbach (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben quoll bei der Ankunft der Feuerwehr am Mittwoch dichter Rauch aus einer leeren Wohnung im dritten Stock. Die Einsatzkräfte brachten den Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle. Die fünf Verletzten stammen aus den umliegenden Wohnungen und wurden von den Rettungskräften wegen einer Rauchgasvergiftung versorgt. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Das Gebäude musste nicht geräumt werden.