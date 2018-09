Wohnungsbrand im Kreis Diepholz: Rettungskräfte finden Toten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwarme (dpa/lni) - Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwarme im Landkreis Diepholz ist ein 83-jähriger Mann tot in seiner Wohnung gefunden worden. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache im Wohnzimmer des Rentners aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachbarn hatten am frühen Freitagmorgen einen starken Qualm in dem Mehrfamilienhaus bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte trugen den leblos aufgefundenen 83-Jährigen nach draußen. Rettungskräfte versuchten, den Mann wiederzubeleben - für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät. Bislang sei unklar, ob der Senior durch den giftigen Rauch starb oder bereits vorher tot war.