90-Jährige kommt bei Feuer in Einfamilienhaus ums Leben

Dielkirchen (dpa/lrs) - Eine 90-jährige Frau ist bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Dielkirchen (Donnersbergkreis) ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen konnten sich noch selbst in Sicherheit bringen, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Das Feuer sei in der Nacht aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Wohnhaus ausgebrochen. Es habe eine Weile gedauert, bis die 90-Jährige in dem Gebäude gefunden worden sei.

Die beiden anderen Hausbewohner, bei denen es sich nach ersten Erkenntnissen um die Tochter und den Schwiegersohn der Toten handelt, verließen das komplett brennende Haus selbst. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Morgen noch an.