Detmold (dpa/lnw) - Ein Mann ist bei einer Verpuffung in einem Ethanol-Kamin in Detmold verletzt worden. Er erlitt am Mittwochabend Brandverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am späten Mittwochabend mitteilte. Die Feuerwehr habe die Flammen schnell löschen können. Die Ursache für die Verpuffung ist laut Polizei unklar.