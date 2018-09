Brand in Seniorenanlage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Detern (dpa/lni) - In einem Seniorenheim in Detern (Landkreis Leer) ist in der Nacht zum Samstag Feuer ausgebrochen. Der Brand erstreckte sich auf insgesamt drei Wohneinheiten der Anlage, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 150 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.