Derenburg/Halberstadt (dpa/sa) - Ein Feuer hat in der Nacht zum Samstag im Blankenburger Ortsteil Derenburg im Harz eine ehemalige Gaststätte zerstört. Den Schaden an dem Fachwerkgebäude bezifferte die Polizei in Halberstadt zunächst mit rund 200 000 Euro. Die Brandursache war am Samstagmittag noch unbekannt. Während des Einsatzes war die Landstraße zwischen Derenburg und dem ebenfalls zu Blankenburg gehörenden Heimburg für mehrere Stunden gesperrt.