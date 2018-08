200 000 Euro Schaden nach Stallbrand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Demmin (dpa/mv) - Ein Feuer in einem Stallgebäude in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat einen Gesamtschaden von rund 200 000 Euro verursacht. Der Stall wurde bei dem Brand am Montagabend komplett zerstört, wie die Polizei mitteilte. Demnach könnte es sich um Brandstiftung handeln. Mehr als 40 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Im Gebäude wurden etwa 150 Heuballen gelagert. Rund 300 Solarmodule, die auf dem Dach angebracht waren, wurden ebenfalls zerstört.