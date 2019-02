Direkt aus dem dpa-Newskanal

Delitzsch (dpa/sn) - Im Keller eines Kindergartens in Delitzsch ist ein Feuer ausgebrochen. Jemand hatte am Dienstagnachmittag die fehlerhaft angebrachte Beleuchtung in einem Materiallager brennen lassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wegen der Hitze fingen dort gelagerte Toilettenpapierrollen Feuer und brannten vollständig aus. 90 Menschen - darunter 77 Kinder - wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden war noch unklar.