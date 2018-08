Nachbar setzt mit Unkrautbrenner Hecke in Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Delbrück (dpa/lnw) - Mit einem Unkrautbrenner hat ein 64-Jähriger in Ostwestfalen versehentlich die Hecke seiner Nachbarin in Brand gesetzt - und dadurch ihr nahe gelegenes Wohnhaus beschädigt. Durch die Hitze der lichterloh brennenden Zypressenhecke in Delbrück bei Paderborn sei eine Jalousie geschmolzen. Zudem zersprang die Fensterscheibe, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die 14 Meter lange Hecke brannte bis auf den Stamm nieder, auch ein Metall- und ein Holzzaun wurden von den Flammen zerstört.

Die Nachbarin selbst war am Dienstag durch lautes Knistern aufgeschreckt worden, hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Den Polizeibeamten berichtete der 64-Jährige später, er habe mit dem Brenner Unkraut in seiner Einfahrt vernichten wollen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.