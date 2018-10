Mann entfacht Feuer beim Holzsägen und verletzt sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Deesbach (dpa/th) - Ein Mann hat beim Holzsägen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ein Feuer entfacht und sich verletzt. Der 63-Jährige habe am Montagnachmittag einen Funkenflug beim Holzsägen verursacht und Feuerholz in Brand gesetzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, da er Rauch eingeatmet habe. Zum Zustand des Verletzten und der Schwere der Verletzung gab es am Dienstagmorgen noch keinen weiteren Informationen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.