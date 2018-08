Auto brennt in Tiefgarage: möglicherweise Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Auto ist in einer Tiefgarage in Darmstadt in Flammen aufgegangen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Der Wagen sei am frühen Mittwochmorgen erst in Brand geraten und dann wahrscheinlich wegen der Hitze aus seiner Parkbucht gerollt, teilten die Beamten mit. Das Fahrzeug kam so zum Stehen, dass es die Garagenausfahrt versperrte. Das Feuer beschädigte außerdem ein Stromkabel - somit wurde ein elektrisches Tor lahmgelegt.

Wie es genau zu dem Brand kam, muss noch ermittelt werden. Möglicherweise wurde er absichtlich gelegt. Der Verdacht liege nahe, weil in der Nähe der Tiefgarage in der gleichen Nacht auch Mülltonnen gebrannt hätten, erklärte die Polizei. Zeugen wollen drei Jugendliche beim Zündeln beobachtet haben. Die Beamten schätzten den Gesamtschaden durch die Feuer auf etwa 20 000 Euro.