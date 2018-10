Garage und Autos bei Brand zerstört: Feuerwehrmann verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dannstadt-Schauernheim/Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei einem Feuer sind in Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) am frühen Montagmorgen drei Autos und eine Garage abgebrannt. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Wie die Polizei in Ludwigshafen mitteilte, war aus zunächst ungeklärter Ursache neben einem Wohnhaus Brennholz in einem Unterstand in Brand geraten. Das Holz brannte ab. Die Flammen griffen auf die Garage mit den darin abgestellten Fahrzeugen über. Die Hausbewohner blieben unverletzt.