Mehr als eine Million Euro Schaden bei Häuserbrand

Dannenberg (dpa/lni) - Bei einem Feuer in Dannenberg im Landkreis Lüchow-Dannenberg sind in der Nacht zum Mittwoch drei Fachwerkhäuser abgebrannt. Dabei sei ein Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer entstand aus bislang ungeklärten Ursachen im Dachstuhl eines Hauses und breitete sich dann schnell auf zwei weitere Nachbarhäuser aus. Alle Bewohner konnten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen. Sie kamen in Unterkünften der Stadt unter. Die rund 350 Feuerwehrleute hatten das Feuer erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle. Am Morgen gab es noch einzelne Glutnester.