Feuer zerstört Blockhütte in Cölbe: Brandstiftung?

Cölbe (dpa/lhe) - Auf dem Gelände eines Hundesportvereins in Cölbe (Kreis Marburg-Biedenkopf) ist ein Blockhütte niedergebrannt. Das Feuer sei am Montagmorgen in oder an der Hütte ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. Die Flammen griffen demnach auch auf das Haupthaus des Vereins über und beschädigten das Dach und einen Terrassenvorbau. In der Hütte lagerten den Angaben zufolge diverse Materialien und Arbeitsgeräte. Die Polizei schätzt den Schaden einem Sprecher zufolge auf mindestens 50 000 Euro. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.