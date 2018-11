Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - In einer Kleingartenanlage in Chemnitz sind vier Lauben abgebrannt. Die kleinen Häuser fingen aus noch ungeklärter Ursache am Dienstagabend im Stadtteil Gablenz Feuer, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Die Ermittler schließen eine Brandstiftung nicht aus. Spezialisten sollen am Mittwoch nach der Ursache für die Brände suchen. Eine Schadenshöhe konnte zunächst nicht genannt werden.