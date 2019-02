Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Beim Löschen einer brennenden Matratze sind zwei Männer in Chemnitz verletzt worden. Das Feuer brach am Mittwochabend in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus, nachdem beide im Bett geraucht hatten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 28 und 33 Jahre alten Männer löschten den Brand. Dabei erlitten sie leichte Rauchvergiftungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.