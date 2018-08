Hoher Schaden bei Brand einer Lagerhalle in Chemnitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Chemnitz ist in der Nacht zu Dienstag ein Schaden von einer halben Million Euro entstanden. In der Halle wurden Fahrzeuge und Baumaterialien Opfer der Flammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch unklar. Brandermittler wollen ihre Arbeit aufnehmen, sobald die Halle betretbar ist.